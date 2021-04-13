السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على قيادي في حركة طالبان



إسلام آباد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

قضت قوات الأمن الباكستانية على قيادي بارز في حركة طالبان باكستان المحظورة خلال عملية عسكرية نفذتها في بلدة "لدها" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على القائد الميداني في حركة طالبان باكستان، وكان مطلوبا لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العمليات الإرهابية التي طالت القوات الأمنية خلال السنوات الماضية.

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09:47ت م

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