السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 10 آلاف و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أنه تم تسجيل 10 آلاف و810 إصابات جديدة بفيروس

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 294 وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و746 وفاة.

// انتهى //

09:41ت م

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برلين 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أنه تم تسجيل 10 آلاف و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية.وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 294 وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و746 وفاة.// انتهى //09:41ت م0044

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