السعودية اليوم / الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس

// انتهى //

09:39ت م

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بكين 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 9 إصابات حالة واحدة منها بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة "يونان" جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90435 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.// انتهى //09:39ت م0043

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