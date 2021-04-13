السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 161 ألف إصابة جديدة و879 وفاة بفيروس كورونا



نيودلهي 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجلت الهند 161 ألفا و736 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 879 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 171 ألفا و58 شخصا.

// انتهى //

09:23ت م

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نيودلهي 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجلت الهند 161 ألفا و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونا و689 ألفا و453 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 879 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 171 ألفا و58 شخصا.// انتهى //09:23ت م0041

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