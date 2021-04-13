

سيئول 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 5 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1775 وفاة.

// انتهى //

09:06ت م

0040



سيئول 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المصابين في البلاد إلى 110 آلاف و688 مصابا.وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 5 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1775 وفاة.// انتهى //09:06ت م0040

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 542 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.