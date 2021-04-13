شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يعلن مواعيده الجديدة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن مواعيد وفترات عمل فروعها، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ .

وأشارت المؤسسة أن مواعيد العمل ستكون في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً حتى 3 مساء والفترة المسائية من الساعة 9 مساء حتى 2 صباحاً، فيما سيكون العمل في بقية مناطق المملكة في الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً حتى 3 مساء والفترة المسائية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 2:30 صباحاً .

ويأتي ذلك مراعاة لكافة عملاء البريد السعودي ولتمكينهم من خدمتهم في الاوقات التي تناسبهم خلال الشهر المبارك، فيما شدد البريد السعودي بتطبيق كافة الاجراءات والاحترازات، والبروتوكولات المتبعة خلال استقبال العملاء، وذلك من اجل سلامة الجميع.