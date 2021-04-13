شكرا لمتابعة خبر عن آلية جديدة للقضاء على سماسرة استقدام العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق آلية جديدة للقضاء على سماسرة استقدام العمالة المنزلية.

والوزارة حاليا في طور تجربة "الرحلة الموحدة للاستقدام"، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، حيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة، بحسب الاقتصادية.

وحذرت الوزارة من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح تقييم العملاء السابقين للمكتب والأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.