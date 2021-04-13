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المسند: حالة مطرية على 3 مناطق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في مكة المكرمة والباحة، وأن تكون الرياح شرقية نشطة وقد تثير بعض الغبار في الشرقية.

وأوضح أن اليوم تبدأ ملامح حالة مطرية، قائلا: "من المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، وقد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وعسير وشرقي مكة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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