فيصل العيسى يحزن جمهوره: “لن أظهر بأي عمل فني في رمضان”

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صرح الفنان فيصل العيسى، بأنه سيتغيب عن الظهور على الشاشة خلال أي عمل فني في شهر رمضان الجاري.
وقال العيسى في رسالة لجمهوره: “لن أظهر في أي عمل فني في شهر رمضان المبارك ، و لي عودة لألتقيكم قريباً في عمل جديد بما يتناسب مع حجم تطلعاتكم “.
وتمنى العيسى التوفيق لزملائه بالوسط الفني هذا العام، قائلا: “إن شاء الله نستمتع بأعمالهم”.
وكان من المقرر ظهور العيسى هذا العام في مسلسل بعنوان “وش تبي بس” تدور أحداثه في إطار كوميدي.
Source slaati
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