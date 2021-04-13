الإفتاء تحسم الجدل حول صلاة الرواتب والتراويح والعشاء في المساجد

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حسم عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، الشيخ الدكتور عبد الله الطيار، الجدل حول اختلاف الآراء فيما يتعلق بصلاة الرواتب والتراويح والعشاء في المساجد والبيوت.

وأوضح أن هناك رأيًا يدفع بتأخير الراتبة لبعد صلاة التراويح وأن تُصلى في البيوت، مشيرا إلى رأي آخر بأن يُصلي الإمام ركعتين ثم يوتر، وهناك رأي ثالث بأن يُصلي الإمام 7 ركعات بتسليمة واحدة، أو أن يُصلي الإمام بـ 4 تسليمات ويترك جماعته يوترون في بيوتهم.

وبيّن أنه من الأفضل أن يصلي الناس الراتبة بعد الصلاة وأن تخفف صلاة العشاء وراتبتها، مبينًا أن تقتصر الأذكار على الأقل عددا، ومنها التسبيح والتحميد والتكبير 10 لكل منها، ثم تُصلى التراويح 8 ركعات ويسلم بعد كل ركعتين، ثم يوتر بثلاث ركعات بسلام واحد.

وأوضح أنه بهذا يتحقق الامتثال وطاعة ولي الأمر، ويدرك الناس سنة إقامة صلاة التراويح وصلاة الراتبة في وقتها، والقيام مع الإمام حتى ينصرف، مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات وتطبيق توجيهات الجهات المختصة، وذكر أن من يرغب في الاستزادة فيمكن أن يصلي في بيته، ولكن دون وتر.

Source akhbaar24.argaam

