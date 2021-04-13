زوج يستغل وكالة زوجته ليبيع فيلا تمتلكها وهذا رد فعلها بعد اكتشافها الأمر

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ذكرت مصادر أن زوجاً استغل الوكالة التي منحته إياه زوجته لإدارة أملاكها وأمورها المالية والعقارية، في بيع فيلا تمتلكها بمبلغ 1.2 مليون ريال في أبحر الشمالية بجدة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن الزوجة اكتشفت الأمر وطلبت الطلاق من زوجها لكنه رفض تطليقها، لتتوجه إلى مكتب أحد المحامين من أجل رفع قضيتي خلع واستغلال الوكالة.
وأضافت المصادر أن المحامي أخبرها بأن لها الحق في رفع دعوى خلع ضده، لكن لا يمكنها رفع قضية استخدام الوكالة لأنها منحت له بسند رسمي.
Source akhbaar24.argaam
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