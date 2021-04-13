︎ :
.
أيد عدد كبير من المواطنين القرار الصادر من وزارة التجارة بمنع إعلانات المشاهير للمراكز التجارية تفادياً للتجمعات، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار المواطنون خلال تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إلى أن الظروف الحالية تستلزم صدور مثل هذا القرار خاصة مع انتشار التجمعات المخالفة أمام المجمعات التجارية، والاستهتار بتطبيق الإجراءات الاحترازية ما ساهم في تفشي الفيروس.
يذكر أن “التجارة” أصدرت قبل أيام قرارات بمعاقبة عدد من المنشآت التجارية وإحالة عدد من مشاهير “سناب شات” للنيابة العامة؛ وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية بالحد من التجمعات.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هكذا كانت آراء المواطنين حول منع إعلانات المشاهير للمراكز التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.