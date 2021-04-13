البرلمان العربي يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة بالصواريخ والمسيرات المفخخة

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أدان البرلمان العربي محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين ومسيّرات مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية والتي تصدت لهم بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم أن استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحدّيها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة المدعومة من إيران تعكس الوصاية الإيرانية على ميليشيا الحوثي واستخدامها لها كذراع وأداة لتحقيق مخططاتها التخريبية لنشر الفوضى في المنطقة ولتقويض الأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، كما تعكس عدائها الشديد للمملكة التي تسعى من خلال مبادراتها الاستراتيجية تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها في خندق واحد، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الأمن القومي العربي.

وثمّن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن واتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصديها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية. Source almnatiq





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