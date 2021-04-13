السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1627 إصابة جديدة بكورونا و364 وفاة



مكسيكو سيتي 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجلت حكومة المكسيك 1627 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للإصابات على الأرجح أعلى بكثير.

// انتهى //

06:14ت م

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مكسيكو سيتي 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجلت حكومة المكسيك 1627 إصابة جديدة بفيروس كورونا و364 وفاة ليصل إجمالي المصابين إلى مليونين و281840 والمتوفين إلى 209702.وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للإصابات على الأرجح أعلى بكثير.// انتهى //06:14ت م0037

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