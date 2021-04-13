السعودية اليوم / البرازيل تسجل 35785 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 35785 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة وفيات الفيروس بواقع 1480 ليصل العدد الإجمالي إلى 354 ألفا و617 شخصا.

// انتهى //

04:05ت م

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برازيليا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 35785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 13 مليونا و517 ألفا و808 حالات.وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة وفيات الفيروس بواقع 1480 ليصل العدد الإجمالي إلى 354 ألفا و617 شخصا.// انتهى //04:05ت م0034

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