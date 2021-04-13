السعودية اليوم / رئيس جامعة طيبة يرفع تهانيه للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

رفع معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهم الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا وقادتنا الأمن والرخاء وأن يعيده على الأمة الإسلامية بصحة وعافية، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

// انتهى //

03:50ت م

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المدينة المنورة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال معاليه أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل - حفظهم الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا وقادتنا الأمن والرخاء وأن يعيده على الأمة الإسلامية بصحة وعافية، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //03:50ت م0033

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