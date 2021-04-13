شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى سابق يقترح تمديد وقت صلاتي العشاء والتراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترح عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، أمس الاثنين، تمديد وقت صلاتي العشاء والتراويح.

وقال القاضي: " نأمل بتنسيق بين وزيري الصحة، والشؤون الإسلامية، حول مقدار الوقت لصلاة العشاء والتراويح، فـ 30 دقيقة قليلة للصلاة والتراويح والشفع والوتر ".

وأضاف: " لعلها تكون 45 دقيقة، والاحترازات قائمة، ولتحقيق الطمأنينة بالصلاة، والمساجد بحمد الله من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب والمصلون متباعدون ".