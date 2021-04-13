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محمد العرب: لكل عربي خذلنا استعد لتجيب أطفال اليمن "بأي ذنب تآمرت علينا مع الفرس"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد مراسل قناة "العربية" في اليمن، محمد العرب، على أن مليشيا الحوثي الإرهابية زائلة لا محالة، وتتساقط شيئا فشيء.

وأضاف محمد العرب: " أقول لكل عربي خذلنا: كيف سترى أطفال اليمن وهم يقولون لك "سلمان نصرنا وأنت تآمرت علينا؟!".

وتابع: "استعد لتجيب أطفال اليمن عندما يقولون لك: بأي ذنب تآمرت علينا مع الفرس لتسلبنا وطننا وبأي ذنب تقتلنا بصمتك وتخاذلك ".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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