شكرا لمتابعة خبر عن محمد العرب: لكل عربي خذلنا استعد لتجيب أطفال اليمن "بأي ذنب تآمرت علينا مع الفرس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد مراسل قناة "العربية" في اليمن، محمد العرب، على أن مليشيا الحوثي الإرهابية زائلة لا محالة، وتتساقط شيئا فشيء.

وأضاف محمد العرب: " أقول لكل عربي خذلنا: كيف سترى أطفال اليمن وهم يقولون لك "سلمان نصرنا وأنت تآمرت علينا؟!".

وتابع: "استعد لتجيب أطفال اليمن عندما يقولون لك: بأي ذنب تآمرت علينا مع الفرس لتسلبنا وطننا وبأي ذنب تقتلنا بصمتك وتخاذلك ".