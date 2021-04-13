شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قوات أمن العمرة تباشر مهامها في مداخل المدينة ومكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

باشرت قوات أمن العمرة مهامها لموسم العمرة هذا العام، بتعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية للمدينة المنورة لما يخدم المتجهين للمسجد النبوي الشريف.

كما عززت القوات تواجدها بالنقاط التابعة للطرق المؤدية لمكة المكرمة، لتعزيز السلامة ورفع مستوى الخدمة على هذه الطرق.

وكانت قوات أمن العمرة، قد أوضحت في وقت سابق أن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، موضحة أنه لن يُسمح بالوصول للمسجد الحرام بدون تصريح، إضافة إلى عدم السماح للسيارات الخاصة بنقل المعتمرين والزوار إلى المنطقة المركزية.