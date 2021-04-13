شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رأي السفير الياباني في تعامل المملكة مع الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد سفير اليابان بالمملكة " فوميو إيواي" بدور السلطات السعودية في التعامل مع جائحة كورونا

وقال " فوميو إيواي"، خلال لقاءه بقناة " الإخبارية": " في البداية أشيد بالسعودية باستضافتها قمة مجموعة الـ 20 ولو افتراضيا وسط الجائحة، وفي هذه القمة السعودية لعبت دورا قياديا للحد من انتشار كورونا ".

وتابع: "وبالنسبة للإجراءات الاحترازية، السعودية تقوم بها بشكل جيد وسريع، وأشيد بكل الجهود التي قامت بها السلطات السعودية مثل تقديم اللقاحات لعامة الناس بما فيها المقيمين الأجانب".

وأشار إلى أن العلاقات السعودية اليابانية متميزة وتطورت تدريجيا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية 1955 ،مضيفا: "هذه العلاقة شهدت قفزا كبيرا منذ 2016 بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لليابان حيث تم إطلاق رؤية مشتركة بين البلدين".