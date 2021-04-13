شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..عودة المصلين لصلاة التراويح وسط أجواء مفعمة بالإيمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصدت مجموعة من الصور عودة المصلين إلى أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، بعد إيقافها العام الماضي.

وأشاد المصلين بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح.

يذكر أن 8 دول فقط سمحت بصلاة التراويح، وهي: السعودية، ومصر، وفلسطين، والبحرين، والإمارات والكويت، والعراق، والجزائر.