شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فريق طبي سعودي يستأصل أعضاء بشرية لمتوفي دماغيا في الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

نجح فريق طبي سعودي في استئصال أعضاء بشرية لمتوفي دماغيا في الكويت.

وقال أحد الأطباء خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"تم فتح الصدر وتأكدنا أن القلب ممتاز وأجرينا له أشعة صوتية، ثمننتظر جراحين الكبد لأنهم فصلوا الأعضاء عن بعضها البعض، وبعدها نقص الأعضاء كالقلب بعد إعطائه تخديره".

وتابع:"نأخذ دقائق قليلة لأخذ القلب من المتبرع لوضعه في الجهاز، وعندما نضعه في الجهاز ينبض لأن به من دم مقارب لدم الإنسان الطبيعي".