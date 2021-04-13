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شاهد.. فريق طبي سعودي يستأصل أعضاء بشرية لمتوفي دماغيا في الكويت

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الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

نجح فريق طبي سعودي في استئصال أعضاء بشرية لمتوفي دماغيا في الكويت.

وقال أحد الأطباء خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"تم فتح الصدر وتأكدنا أن القلب ممتاز وأجرينا له أشعة صوتية، ثمننتظر جراحين الكبد لأنهم فصلوا الأعضاء عن بعضها البعض، وبعدها نقص الأعضاء كالقلب بعد إعطائه تخديره".

وتابع:"نأخذ دقائق قليلة لأخذ القلب من المتبرع لوضعه في الجهاز، وعندما نضعه في الجهاز ينبض لأن به من دم مقارب لدم الإنسان الطبيعي".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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