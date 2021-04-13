شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فرصة ذهبية لتقوية إرادة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر أخصائي التغذية رضي العسيف، من اتباع «الحمية» مع الأطفال لأثرها السيئ على نموهم الجسمي، والنفسي. مؤكدا أهمية عدم التعامل مع الأطفال كالكبار في موضوع الحمية، لأن نقص بعض العناصر الغذائية يؤثر سلباً في نموهم. ودعا إلى الاستفادة من دخول شهر رمضان واعتباره فرصة ذهبية «لتقوية الإرادة واتباع نظام صحي صحيح، وعدم الإكثار من الأطباق وتحديد كميتها، وتجنب المشروبات الملونة».

وذكر أن الأطفال «ليسوا بحاجة إلى حمية، ويكفيهم نظام غذائي صحي حياتي يتضمن احتياجاتهم» يحدده أخصائي التغذية، باستثناء مَنْ لديهم مرض مزمن أو سمنة مفرطة.

وبيَّن أن المعدل الطبيعي لإنقاص الوزن في الحمية الصحيحة «كيلوين بالشهر» أي نصف كيلو بالأسبوع، وبنظام غذائي محسوب لا تنقص منه نسب مهمة ولا تزيد، محذرا بشكل خاص من حمية «الكيتو» على الأطفال، إلا مَنْ لديهم حالة «صرع».

وتابع أن نقص البروتينات يؤثر في نمو العضلات، كما تؤثر الحمية القاسية على الطول، وتساقط الشعر، واختلال وقت الدورة الشهرية، والإصابة بالاكتئاب، ونقص الفيتامينات الدائمة في الدهون.

وطالب الأهالي بعدم إقحام أبنائهم في «هوس الحميات والريجيم» الذي يصعب الاستمرار فيه، لافتا إلى مخاطر سمنة الأطفال في الإصابة بأمراض «السكر، الضغط، الكوليسترول، العزلة النفسية بالمدرسة».

ودعا إلى رفد «الأفكار الإيجابية» بالنظام الغذائي والحمية لضمان الاستمرار عليها، وإلا سيكون مصيرها الفشل.