شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % ارتفاعا في قيمة «إفطار صائم» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائيات جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، ارتفاع قيمة البرنامج الموسمي إفطار صائم للعام الجاري بنسبة 20%، وقدرت لجنة المساعدات العينية قيمة المساعدات 1.227.050 ريالًا، لازدياد عدد المستفيدين.

وبررت رئيسة اللجنة بتول الصاخن هذا التزايد بالظروف المستجدة، التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن عدد الأسر بلغ 1.167 أسرة، تضم 5.728 فردًا، وأن 69 أسرة منهم هي أسر أيتام، فيما بلغ عدد أسر البرنامج العام 1.098.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة شوقي المطرود: إن الجمعية شرعت بالتحضير للبرنامج منذ بداية شهر رجب، منوهًا إلى أن الجمعية كعادتها تقدّر هذه القيم مبكرًا تلبية لاحتياجات المستفيدين من الأطعمة بما يكفي حاجة الأسرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ولفت المطرود إلى أن الجمعية تشكر المساهمين من المؤسسات والمحسنين، التي تتعاون مع الجمعية سنويًا بتوفير احتياجات المستفيدين، الذين يقدمون تبرعاتهم العينية والمادية وحتى المعنوية لإنجاح البرنامج، مهيبًا بكل أبناء المجتمع المساهمة في تغطية مصروفات البرنامج من خلال حملة «رحماء بينهم» من خلال التبرعات المباشرة في مركز خدمات العملاء، أو بالإيداع في الحسابات البنكية المعلنة.

وحققت الجمعية في الحملة ما نسبته 57% مما هو مطلوب، حيث تم تحقيق مبلغ 573.332 ريالًا من المؤمل والبالغ مليون ريال.