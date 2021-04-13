شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 أسرة مستفيدة من سلال «خيرية القطيف» الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية القطيف الخيرية توزيع الدفعة الأولى من السلة الرمضانية، على 1300 أسرة محتاجة مستفيدة من الجمعية، وإيداع 670 ألف ريال كمساعدات نقدية وغذائية وإيجار.

وكشف رئيس لجنة التكافل الاجتماعي د. حسن الغزوي، أن مجموع التبرعات التي استقبلتها الجمعية منذ انطلاق مبادرة السلة الرمضانية في 10 شعبان 1442هـ، بلغ 562 ألف ريال من أصل 900 ألف، هو المبلغ الإجمالي للمشروع. وأوضح «الغزوي» أن صرف السلة الرمضانية يتم من خلال تحويل المبلغ لحسابات الأسر المستفيدة، إلى جانب توزيع المواد التموينية والغذائية التي يجود بها الداعمون من أهل الخير، بحسب عدد الأفراد داخل الأسرة تلبيةً لاحتياجاتهم. وتوجّهت خيرية القطيف ببالغ الشكر والامتنان للأيادي البيضاء السبّاقين للخيرات الداعمين لإخوانهم المحتاجين، سائلين الله أن يبارك أعمالهم ويبلغهم صيام شهر رمضان المبارك.