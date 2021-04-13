شكرا لقرائتكم خبر عن «اسأل دوائي»خدمة فورية على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي «دوائي» خدمة «اسأل دوائي» عبر الرد الآلي لتطبيق الـ«واتساب»، التي تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي الخدمة ضمن إستراتيجية الجمعية لنشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة، التي تمتلكها الجمعية بما يتناسب مع المجتمع.

من ناحيتها، أوضحت مديرة المشروع مها الخليفة أن هذه الخدمة الفورية تُعد الخيار الأفضل للتواصل لدى العديد من المستخدمين بمختلف الأعمار، إذ ستساعد على نشر الوعي لدى المرضى وأسرهم ومعرفة أهم النصائح والتوجيهات.

وأوضحت الخليفة أن الخدمة ستظهر للمستفيد بطريقة سهلة تتناسب مع المجتمع وبلغة بسيطة تم إعدادها ومراجعتها على أسس ومراجع علمية، وتشمل التغيرات التي تطرأ على مستخدمي الأدوية خلال الشهر الكريم، وأنماط التغذية وأثرها على الأدوية، كما أن الخدمة ستكون متاحة على مدار الساعة.