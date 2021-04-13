شكرا لقرائتكم خبر عن الشقق والمستودعات.. بيئة خصبة للأطعمة غير الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت بلدية محافظة الخبر حملاتها التفتيشية على الشقق المفروشة ومستودعات التخزين غير النظامية التي يمارس بها بعض المقيمين أعمالًا مخالفة لتصنيع الغذاء، بهدف التأكد من مصادر المنتجات وتخزينها في مكان ملائم ومنطقة تحضير تتوافر فيها كافة الاشتراطات الصحية.

بيئة سليمة

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إن مراقبي البلدية يواصلون العمل بالليل والنهار حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وسعيًا لوصول الغذاء له وسط بيئة سليمة وآمنة، مضيفًا إن الملاحظات التي يتم رصدها، تشمل دخول أو خروج مواد غذائية لبعض المساكن الشعبية ونقلها بواسطة سيارات تفتقر كذلك للاشتراطات الصحية، وأن هذه الملاحظات تُعد محدودة.

مستودع خاص

وتابع: إن كل مطعم ملزم بوجود مستودع خاص بتخزين المواد الخاصة به داخل المطعم، ومنطقة للغسيل، ووجود منطقة للتحضير مكشوفة، وصالة استقبال للزبائن، ويمنع تحضير الأطعمة خارج المطعم أو إعدادها في الخارج، ولا بد أن تكون منطقة التحضير مكشوفة أمام الزبائن.

جولات رقابية

وعن أبرز المضبوطات التي يتم ضبطها خلال الجولات الرقابية عند ضبط منازل أو شقق يتم فيها التحضير والتخزين فهي تتركز في اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، أو عدم وجود تواريخ صلاحية، والخضراوات غير الصالحة.

إصحاح بيئي

من ناحيته، أكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني استمرار البلدية في تكثيف نشاطها الرقابي على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين بالمحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والوقاية منه.

جولات دورية

وأشار إلى أن البلدية تسعى جاهدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال الجولات الرقابية الدورية التي يقوم بها مراقبو قسم صحة البيئة بالبلدية عبر إلزام المنشآت بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطبيق النظام بحق المخالفين.

حالات تسمم

فيما قال أخصائي التغذية محمد شياب إنه تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وزيادة عدد العمالة غير النظامية في الشقق والمنازل، يكثر تجهيز الأكل مع غياب الاشتراطات الصحية، ما يؤدي إلى حدوث حالات التسمم، مبينًا أن من أساسيات سلامة الغذاء، الحفظ في بيئة آمنة.

تخزين المعلبات

وأكد أن تخزين الأغذية يختلف حسب نوع الطعام، فهناك أطعمة تحتاج درجة حرارة محددة يجب اتباعها وعدم الاستهانة بحفظ الأطعمة، إذ تتكوّن بكتيريا في كثير من الأطعمة إذا كان التخزين سيئًا وغير مناسب.

حملات تفتيشية

فيما طالب مواطنون بتكثيف الحملات التفتيشية من الجهات ذات العلاقة على مساكن العمالة وبعض المستودعات داخل الأحياء محدودة الدخل التي تكثر بها هذه المخالفات، وأفاد «عبدالله القرني» بأنه تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، تزداد عمليات تخزين الأطعمة بشكل غير نظامي من قبل العمالة الذين يصنعون بعض المأكولات دون التزام بالإجراءات الصحية والاحترازية.

تنظيمات واضحة

وأشار «سعود الحسن» إلى أن هناك تنظيمات واضحة بين العمالة المخالفة من الأشخاص المصنعين لهذه المنتجات من الأطعمة والأشخاص الموزعين لها على المحلات والأشخاص الباعة داخل هذه المحلات، حيث يعملون جميعًا على ترويج هذه الأطعمة غير المطابقة للاشتراطات الصحية.