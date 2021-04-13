شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لأول أفواج معتمري رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها استعدادا لاستقبال أول أفواج المعتمرين، وأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك.

وتشرف الوكالة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، ووضع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.

وخصصت الوكالة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام 10 مرات، من خلال 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 60 ألف لتر من المطهرات، و1200 لتر من المعطرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام، وتتم عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة 10000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل إيجاد أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.