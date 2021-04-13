شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 500 ألف بالشرقية.. 3 ملايين طالب يؤدون الاختبارات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي قرابة نصف مليون طالب وطالبة بتعليم المنطقة الشرقية من أصل 3 ملايين بالمملكة، باكورة اختباراتهم، بدءا من اليوم الثلاثاء، بداية بطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني عن بعد عبر منصة «مدرستي» من خلال ١٨١٩ مدرسة، يوم الأحد المقبل، وذلك وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، جاهزية القطاعات التعليمية من مكاتب التعليم ودورها في الإشراف على مدارس المنطقة منذ وقت مبكر، والعمل على توفير كافة الاستعدادات لبدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن بعد.

ويتابع قرابة 240 ألف معلم ومعلمة الاختبارات بجميع مناطق المملكة لضمان أداء الاختبارات دون حدوث مشاكل تقنية وخلافه، وتنفذ إدارات التعليم خططا إشرافية وميدانية لمتابعة إعداد الاختبارات وتسليمها لإدارات المدارس لتوزيعها في ساعة الاختبار للطلاب والطالبات وفق جدولة معينة تضمن العدالة بين الطلاب.