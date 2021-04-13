شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يبحث التعاون الحقوقي مع سفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد مع كل من سفيري فرنسا لودوفيك بوي، والاتحاد الأوروبي باتريك سيمونية، أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

وأشاد د. العواد خلال استقباله سفير فرنسا لدى المملكة، في مكتبه أمس، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مستعرضًا أهم جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، وأبرز الإصلاحات التي نفذتها بدعم وتوجيه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله-. كما بحث «العواد» مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوربي. وأكد خلال اللقاء عمق العلاقات المشتركة؛ وأهمية استمرار التعاون بما يعزز تلك العلاقات في المجالات كافة. وأوضح أن المملكة في ظل رؤية 2030 نفذت إصلاحات عديدة ومتلاحقة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، منوهًا بأهمية مثل هذه الزيارات بين الجانبين لتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا بما يعزز الشراكة وآفاق التعاون.