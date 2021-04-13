شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يبحث التعاون البرلماني مع السفير الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ مع سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، بما يعزز العمل الثنائي المشترك بينهما في مختلف المجالات.

واستعرض د. آل الشيخ مع كوزلوف خلال استقباله له في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، أمس، علاقات التعاون البناء على صعيد العمل البرلماني الثنائي بين المجلس والبرلمان الروسي، وسبل تفعيل وتعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في شتى المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

وسلم السفير الروسي لدى المملكة خلال الاستقبال رئيس مجلس الشورى رسالة خطية من رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، السيدة فالينتينا ماتفيينكو.

وقدر السفير الروسي عاليًا جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين التي عُقدت في الفترة الماضية، ومهنيتها في قيادة هذه القمة المهمة، رغم ما خلفته جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية بلد يملك تاريخًا عريقًا وعظيمًا، وحضارات متنوعة، ومعالم تاريخية وجغرافية عديدة، وتعد وجهة المسلمين بوجود الحرمين الشريفين.