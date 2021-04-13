شكرا لقرائتكم خبر عن 842 حالة «كوفيد 19».. و59 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 842 حالة مؤكدة وتعافي 706 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8485 حالة منها 950 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 399277 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 384027 حالة، لافتة إلى تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6765 حالة. مشيرة إلى إجراء 59793 فحصا مخبريا.

وحددت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ساعات عملها والإدارات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، بواقع خمس ساعات يوميا. مبينة أن العمل بمركز اللقاحات بمعارض الظهران ومركز تأكد، على فترتين الأولى من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 5 مساء، والثانية من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 صباحا.

وأوضحت صحة الشرقية أن الموظفين الإداريين والمستخدمين على الباب الأول والعاملين يكون عملهم بمعدل خمس ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وأضافت أن المتعاقدين والموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية على الباب الأول أو التشغيل الذاتي والإداريين على برامج التشغيل الذاتي فيكون دوامهم على فترة واحدة بمعدل ست ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الرابعة مساء يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وأشارت إلى أن المراكز المتخصصة تعمل خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس سواء كانت مشغلة على الباب الأول أو على برامج التشغيل الذاتي وبالشكل التالي:۔ في فترة صباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكافة الفئات، عدا الأطباء الاستشاريين من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الواحدة وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.