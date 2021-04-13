السعودية اليوم / مصر تسجل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 211307 حالةً من ضمنهم 159999 حالة تم شفاؤها، و 12487 حالة وفاة.

//انتهى//

03:32ت م

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القاهرة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 42 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 211307 حالةً من ضمنهم 159999 حالة تم شفاؤها، و 12487 حالة وفاة.//انتهى//03:32ت م0032

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