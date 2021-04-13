

الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية

حيث‬ توج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم هجن العاصفة بسيف الإمارات لأصحاب السمو الأمراء والشيوخ.

وقدم سمو الأمير فهد بن جلوي شكره لنادي دبي ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على كرم الضيافة، مهنئًا سموّه على النجاح الغير مستغرب في تنظيم المهرجان بكل اقتدار.

// انتهى //

03:25ت م

0031



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مالك مؤسسة هجن العاصفة ،و الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس دولة الإمارات رئيس اتحاد سباقات الهجن في الإمارات، اختتمت مساء أمس الاثنين منافسات مهرجان المرموم التراثي الذي ينظمه نادي سباقات دبي للهجن.حيث‬ توج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم هجن العاصفة بسيف الإمارات لأصحاب السمو الأمراء والشيوخ.وقدم سمو الأمير فهد بن جلوي شكره لنادي دبي ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على كرم الضيافة، مهنئًا سموّه على النجاح الغير مستغرب في تنظيم المهرجان بكل اقتدار.// انتهى //03:25ت م0031

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / ختام ناجح لمهرجان المرموم التراثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.