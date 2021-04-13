السعودية اليوم / وقوع ضحايا إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تينيسي الأمريكية



واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

وقع اليوم عدة ضحايا جرّاء إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بولاية تينيسي الأمريكية.

وأشارت الشرطة في مدينة نوكسفيل بالولاية إلى أن قوات الأمن باشرت موقع الحادث للاستجابة إلى إطلاق نار في مدرسة أوستن- إيست ماغنيت الثانوية، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال جارية.

ولم تذكر الشرطة أي معلومات إضافية عن هوية المشتبه بهم أو عدد الضحايا.

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