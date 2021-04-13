شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يدشن «رب اجعل هذا البلد آمناً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بجدة أمس، خلال استقباله، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري، حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً»، تحت شعار «فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن»، الهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة، وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.

كما تسلّم أمير مكة التقرير النهائي لحملة «الصلاة نور» التي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.