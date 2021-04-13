شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يطلق الإستراتيجية الخمسية للجامعة الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الإستراتيجية الخمسية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية، واطلع على عددٍ من المشاريع التي ستسهم في تعزيز المخرجات التعليمية، وتحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس (الإثنين) للمقر الرئيسي للجامعة في مدينة الرياض، وكان في استقباله رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي. واطلع الوزير على مسار إنجازات الجامعة وجهودها في التعليم العالي والتعلم الرقمي خلال السنوات الماضية عبر 9 فروع في مدن المملكة، والمبني على تسخير التقنية لتقديم تعليم نوعي عالي الجودة وبكفاءة، ونقل وتوطين الابتكار والمعرفة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة التدريس محلياً وعالمياً.

والتقى الدكتور آل الشيخ في بداية الزيارة بقيادات الجامعة، تبعه مشاهدة عرض للفصول الذكية التي تتيح لعضو هيئة التدريس تقديم محاضراته التفاعلية للطلبة بشكل مباشر في الفروع التسعة، حيث تسعى هذه التجربة إلى تحسين العملية التعليمية والتوسع في مناطق المملكة. ومن ثم زار وزير التعليم غرفة متابعة نظام إدارة التعلم واطلع على سير العمل.

وتوجه بصحبة رئيسة الجامعة لمكان تدشين الهوية الجديدة ومن ثم الاطلاع على الخطة الإستراتيجية التي تمتد حتى العام 2025، وتسعى لتحقيق 7 أهداف رئيسية لرؤية المملكة، و37 هدفاً فرعياً في محاور الرؤية الثلاث، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق 9 أهداف لوزارة التعليم، و11 هدفاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية و4 أهداف للخطة الوطنية للتحول الرقمي، و9 أهداف للتنمية المستدامة.

كما دشن وزير التعليم معرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والمقام باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمحاكاة و«الجيروسكوب».

وثمنت الدكتورة ليلك الصفدي زيارة وزير التعليم للجامعة، وقالت: «تشرفنا بزيارة الوزير التي التقى من خلالها بقيادات الجامعة، واطلع على إنجازات الجامعة، ومبادراتها في تسخير التقنية لتعزيز التفاعل ورفع كفاءة وفاعلية التعليم».