تضمن الوقاية من العدوى.. وزارة الصحة تحدد طريقة للتهنئة بحلول رمضان

حددت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الطريقة الأمثل للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك؛ لضمان الوقاية من العدوى.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن مكالمة هاتفية تكفي للمباركة بشهر رمضان، لوقاية الأبناء والأحفاد من العدوى.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 399277 حالة، و تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 384027 حالة، فضلا عن تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6765 حالة.

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