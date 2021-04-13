وزارة الصحة تحدد «الدواء المناسب» عند ارتفاع حرارة الجسم بسبب لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الإجراءات المطلوبة في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم عقب تناول لقاح كورونا.

وقالت الوزارة، إنه يمكن في هذه الحالة تناول مسكن ألم وخافض للحرارة مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية الشائعة عند الحصول على اللقاح تشمل الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم

جاء ذلك ردًا من الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: أنا أخذت أمس لقاح أسترازينيكا واليوم الأعراض جدًا قوية من حرارة ووجع في أسفل الظهر والتعرق.. ماذا افعل؟