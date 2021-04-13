انتحلوا صفة رجال أمن.. 4 أشخاص يعتدون على عامل قبل ضبطهم بمكة

صَرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة، ألقت القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية، وجرى إيقافهم.

وأضاف، أن ذلك يأتي امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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