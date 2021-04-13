رسميا.. ساعتان بين المغرب والعشاء.. و10 دقائق بين الأذان والإقامة في رمضان

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميماً إلحاقياً للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك جاء فيه التوكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وكذلك التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير –حفظه الله- السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

اقرأ أيضًا:

تعميم من الشؤون الإسلامية للمساجد حول صلاة التروايح والقيام مع العشاء: لا تتجاوز 30 دقيقة