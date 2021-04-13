اخبار السعوديه

رسميا.. ساعتان بين المغرب والعشاء.. و10 دقائق بين الأذان والإقامة في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وزارة الشؤون الإسلامية: تكون 20 دقيقة في الفجر..

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميماً إلحاقياً للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك جاء فيه التوكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وكذلك التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير –حفظه الله- السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس .

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

اقرأ أيضًا:

تعميم من الشؤون الإسلامية للمساجد حول صلاة التروايح والقيام مع العشاء: لا تتجاوز 30 دقيقة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا