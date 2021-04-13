مثلث الحرازات بلا احترازات

في ظل عودة ارتفاع حالات « كورونا » المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة، رصدت «دوت الخليج»، خلال جولة ميدانية في مثلث العمال بحي «الحرازات»، وهي نقطة تجمعات عمالية، للبحث عن العمل، عدم التزامهم بضرورة التباعد الجسدي ولبس الكمامة بطريقة صحيحة، مما يقلق سكان «الحرازات» من تفشي الفيروس بينهم بشكل أكبر، ولا سيما أن هذه العمالة جوالة، وتمتهن الكهرباء والسباكة وغيرها، وتتنقل من منزل إلى آخر. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، في وقت سابق: «ما زلنا نرصد ارتفاعا في تسجيل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا»، مما يدل على زيادة الممارسات التي تسهم في انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، ومن ثم فالحالات الحرجة تواكب ذلك الارتفاع، وهذا يدل على الانتشار»، مشيرا إلى أن «الصحة» تراقب الحركة والتغيرات الموجودة في تنقلات وتحركات أفراد المجتمع، حيث إن أرقام حالات الإصابة ترتفع بشكل ملحوظ مقارنة بما كان في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، مما يدل على أن تحركات وتجمعات أفراد المجتمع أصبحت كثيفة، بل والصادم أنها أصبحت أكثر كثافة من ذي قبل.



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