السعودية اليوم / تقني القصيم يبدأ الاختبارات العملية لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية



بريدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

تبدأ الاختبارات العملية النهائية لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية في منطقة القصيم اليوم، التي تستمر طيلة هذا الأسبوع في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعهد العمارة والتشييد لأكثر من 16 ألف متدرب ومتدربة.

وتفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن ونائبه والمساعدة لشؤون البنات سير الاختبارات العملية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع توفير المتطلبات اللازمة لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني والمتدربين والمتدربات وتمكينهم من أداء اختباراتهم وتهيئة البيئة المحفزة التي تراعي الظروف الحالية كإبراز تطبيق توكلنا وفحص درجات الحرارة ولبس الكمام قبل الدخول للمنشأة والتعقيم وتقسيم المتدربين والمتدربات على مجموعات متفرقة تراعي الطاقة المكانية وتضمن التباعد الاجتماعي.

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