السعودية اليوم / تعليم القصيم ينهي تجهيزاته لاختبارات نهاية العام



بريدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تجهيزاتها لانطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ، اليوم, لأكثر من 64500 طالب وطالبة من مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، بينما ستكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية لأكثر من 194500 طالب وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان، «عن بُعد» من خلال

وكانت الإدارة العامة قد أكملت في وقت سابق جميع الاستعدادات للاختبارات، عبر مكاتب التعليم والإدارات المختصة، مما يعكس العناية والاهتمام المتزايدين على كافة المستويات لضمان تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة ووفق منظومة عمل واضحة ودقيقة مع وضع خطة متابعة للفاقد التعليمي خلال أيام الاختبارات.

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" في الإدارة العامة علي الزميع، الدور المهم للأسرة في هذه الفترة الاستثنائية للاختبارات وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، مبيناً أنه سيتم تقديم الدعم الفني والنفسي من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمدارس من خلال وجودهم في المدارس طوال فترة الاختبارات لجميع المراحل الدراسية لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم «عن بُعد» متى ما تطلبت الحاجة، فيما سيكون حضور المعلم والمعلمة إلى المدرسة في يوم اختبار مادتهم والعمل على تصحيح المادة الدراسية والإشراف على سير الاختبارات مع تطبيق الإجراءات الوقاية.

من جانبها أوضحت مديرة الاختبارات والقبول "بنات " شريفة الجمعة، أن الدراسة مستمرة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرا للمرحلة الابتدائية ، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف ظهراً، لافتةً إلى أن آلية الاختبار عن بُعد ستكون هي ذاتها المتبعة في الفصل الدراسي الأول بعد أن أثبتت كفاءتها وفعاليتها، مشيرةً إلى أنه تم استكمال تقويم أداء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المقررات الدراسية.

// انتهى //

00:19ت م

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بريدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تجهيزاتها لانطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ، اليوم, لأكثر من 64500 طالب وطالبة من مدارس المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، بينما ستكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية لأكثر من 194500 طالب وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان، «عن بُعد» من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية.وكانت الإدارة العامة قد أكملت في وقت سابق جميع الاستعدادات للاختبارات، عبر مكاتب التعليم والإدارات المختصة، مما يعكس العناية والاهتمام المتزايدين على كافة المستويات لضمان تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة ووفق منظومة عمل واضحة ودقيقة مع وضع خطة متابعة للفاقد التعليمي خلال أيام الاختبارات.وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" في الإدارة العامة علي الزميع، الدور المهم للأسرة في هذه الفترة الاستثنائية للاختبارات وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، مبيناً أنه سيتم تقديم الدعم الفني والنفسي من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمدارس من خلال وجودهم في المدارس طوال فترة الاختبارات لجميع المراحل الدراسية لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم «عن بُعد» متى ما تطلبت الحاجة، فيما سيكون حضور المعلم والمعلمة إلى المدرسة في يوم اختبار مادتهم والعمل على تصحيح المادة الدراسية والإشراف على سير الاختبارات مع تطبيق الإجراءات الوقاية.من جانبها أوضحت مديرة الاختبارات والقبول "بنات " شريفة الجمعة، أن الدراسة مستمرة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرا للمرحلة الابتدائية ، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف ظهراً، لافتةً إلى أن آلية الاختبار عن بُعد ستكون هي ذاتها المتبعة في الفصل الدراسي الأول بعد أن أثبتت كفاءتها وفعاليتها، مشيرةً إلى أنه تم استكمال تقويم أداء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المقررات الدراسية.// انتهى //00:19ت م0011

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