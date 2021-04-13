السعودية اليوم / نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون للاختبارات النهائية بالمنطقة الشرقية اليوم



الدمام 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

ينتظم نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم, لأداء الاختبارات النهائية للعام الدارسي الحالي 1442هـ عبر

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الشرقية سعيد الباحص أن إدارة التعليم أكملت كافة استعداداتها لإتمام نجاح أول عام دراسي ينفذ عن بعد، وشكلت فرق دعم ومساندة فنية وتقنية وإشرافية لـ 1918 مدرسة في المنطقة، إضافة إلى وضعها خطط لمتابعة سير الاختبارات وإنشاء لجان خاصة لمكاتب التعليم.

وأضاف الباحص أن مشرفي التعليم نفذوا عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 60 ألف زيارة إشرافية خلال العام الدراسي، وأكثر من 10 آلاف زيارة خاصة بالقيادات المدرسية، وإقامة 3700 برنامج مهني لمواجهة أي طارئ قد ينجم خلال سير الاختبارات.

// انتهى //

00:17ت م

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الدمام 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسينتظم نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم, لأداء الاختبارات النهائية للعام الدارسي الحالي 1442هـ عبر منصة مدرستي وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الشرقية سعيد الباحص أن إدارة التعليم أكملت كافة استعداداتها لإتمام نجاح أول عام دراسي ينفذ عن بعد، وشكلت فرق دعم ومساندة فنية وتقنية وإشرافية لـ 1918 مدرسة في المنطقة، إضافة إلى وضعها خطط لمتابعة سير الاختبارات وإنشاء لجان خاصة لمكاتب التعليم.وأضاف الباحص أن مشرفي التعليم نفذوا عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 60 ألف زيارة إشرافية خلال العام الدراسي، وأكثر من 10 آلاف زيارة خاصة بالقيادات المدرسية، وإقامة 3700 برنامج مهني لمواجهة أي طارئ قد ينجم خلال سير الاختبارات.// انتهى //00:17ت م0008

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