محمد الفلاح - ألمانيا: لمسنا إرادة جدية لوقف الحرب في اليمن

الثلاثاء 13 أبريل 2021

في تأكيد جديد على معارضة ميليشيات الحوثي وقف النزاع في اليمن، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، على وجود إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية لوقف الحرب.



وأكد قبيل اجتماع برلين، حول اليمن وشارك فيه المبعوث الأممي مارتن غريفثس، ضرورة الاستمرار في بذل جهود لإيجاد حل سياسي للصراع، مشددا على أنه لا يمكن حل تلك الأزمة عسكريا.

هجوم الحوثيين على مأرب

كما قال إن "أفكار العودة للحل السياسي موجودة ولكن في النهاية الأمر يعود لأطراف الصراع للالتزام بها"، بحسب تعبيره.

وجدد التأكيد على وجود إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية والسعودية لوقف الحرب.

أما في ما يتعلق بمحافظة مأرب، فشدد على أن هجوم الحوثيين يهدد الوضع الإنساني، ويؤجج أوضاع النازحين.