السعودية | وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 45 ثانية - 1:26 صباحًا, 13 أبريل 2021 م
المناطق - الرياض
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية “أمس” الاثنين: “أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضاناً مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.