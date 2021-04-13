- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
يحين موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 04:45، في حين سيكون عند الساعة 04:41 في المدينة المنورة، و04:12 في العاصمة الرياض بحسب تقويم أم القرى.
موعد صلاة الفجر:
وبحسب التقويم الرسمي المعتمد في المملكة سيكون أهالي الدمام هم أول من يؤدون فجر اليوم الأول من رمضان، حيث يحين موعده عند الساعة 03:56، فيما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يؤدي صلاة الفجر، حيث يحين موعد الأذان عند الساعة 04:46، ويسبقهم أهالي مكة الذي يحين موعده عند الساعة 04:45 صباحًا.
موعد أذان المغرب:
يذكر أنه بحسب تقويم أم القرى سيحين موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:40، في حين سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:43، وفي الرياض سيكون عند الساعة 06:15.
وسيكون أهالي الدمام هم أول من يفطر يوم غد الثلاثاء، حيث يحين موعد أذان المغرب في الدمام عند الساعة 06:03، بينما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يفطر اليوم الثلاثاء عند الساعة 06:59 مساء.
إمساكية اليوم الأول من رمضان:
أما عن إمساكية اليوم الأول من رمضان في معظم المدن السعودية فهي كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:45
|06:03
|12:22
|03:46
|06:40
|08:40
|المدينة المنورة
|04:41
|06:01
|12:22
|03:51
|06:43
|08:43
|الرياض
|04:12
|05:33
|11:54
|03:23
|06:15
|08:15
|بريدة
|04:21
|05:42
|12:05
|03:36
|06:27
|08:27
|الدمام
|03:56
|05:18
|11:41
|03:11
|06:03
|08:03
|أبها
|04:38
|05:54
|12:11
|03:31
|06:27
|08:27
|تبوك
|04:46
|06:10
|12:35
|04:08
|06:59
|08:59
|حائل
|04:28
|05:50
|12:14
|03:46
|06:38
|08:38
|عرعر
|04:24
|05:50
|12:17
|03:53
|06:43
|08:43
|جازان
|04:40
|05:55
|12:11
|03:28
|06:26
|08:26
|نجران
|04:33
|05:48
|12:04
|03:23
|06:20
|08:20
|الباحة
|04:40
|05:57
|12:15
|03:38
|06:32
|08:32
|سكاكا
|04:29
|05:54
|12:20
|03:55
|06:46
|08:46
شارك الخبر
شارك الخبر