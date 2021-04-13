الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحين موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 04:45، في حين سيكون عند الساعة 04:41 في المدينة المنورة، و04:12 في العاصمة الرياض بحسب تقويم أم القرى.

موعد صلاة الفجر:

وبحسب التقويم الرسمي المعتمد في المملكة سيكون أهالي الدمام هم أول من يؤدون فجر اليوم الأول من رمضان، حيث يحين موعده عند الساعة 03:56، فيما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يؤدي صلاة الفجر، حيث يحين موعد الأذان عند الساعة 04:46، ويسبقهم أهالي مكة الذي يحين موعده عند الساعة 04:45 صباحًا.

موعد أذان المغرب:

يذكر أنه بحسب تقويم أم القرى سيحين موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:40، في حين سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:43، وفي الرياض سيكون عند الساعة 06:15.

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يفطر يوم غد الثلاثاء، حيث يحين موعد أذان المغرب في الدمام عند الساعة 06:03، بينما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يفطر اليوم الثلاثاء عند الساعة 06:59 مساء.

إمساكية اليوم الأول من رمضان:

أما عن إمساكية اليوم الأول من رمضان في معظم المدن السعودية فهي كما يلي:

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:45 06:03 12:22 03:46 06:40 08:40 المدينة المنورة 04:41 06:01 12:22 03:51 06:43 08:43 الرياض 04:12 05:33 11:54 03:23 06:15 08:15 بريدة 04:21 05:42 12:05 03:36 06:27 08:27 الدمام 03:56 05:18 11:41 03:11 06:03 08:03 أبها 04:38 05:54 12:11 03:31 06:27 08:27 تبوك 04:46 06:10 12:35 04:08 06:59 08:59 حائل 04:28 05:50 12:14 03:46 06:38 08:38 عرعر 04:24 05:50 12:17 03:53 06:43 08:43 جازان 04:40 05:55 12:11 03:28 06:26 08:26 نجران 04:33 05:48 12:04 03:23 06:20 08:20 الباحة 04:40 05:57 12:15 03:38 06:32 08:32 سكاكا 04:29 05:54 12:20 03:55 06:46 08:46



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