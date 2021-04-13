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لقطات من صلاة التراويح بمساجد وجوامع السعودية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

لقطات من صلاة التراويح بمساجد وجوامع السعودية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

في الليلة الأولى من رمضان 1442

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدت جموع المصلين صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان لعام 1442هـ في مساجد وجوامع المملكة، وسط أجواء إيمانية وروحانية يسودها الخشوع والسكينة والخدمات المتكاملة وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها في جميع مناطق المملكة.

صلاة التراويح

 

تطبيق الاحترازات في صلاة التراويح:

وشهدت صلاة التراويح تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة لكل مصلٍّ.

لقطات من صلاة التراويح بمساجد وجوامع السعودية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365

ورفع المصلون الشكر والثناء إلى المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على ما يوليانه من عنايةٍ فائقة ببيوت الله- عز وجل- ومرتاديها، وتوفير كل سبل الراحة والأمان والسلامة لهم، سائلين الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

تنفيذ البرتوكولات الصحية:

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية هيأت جميع المساجد والجوامع وفق البرتوكولات الصحية من وضع الملصقات ومواصلة عمليات التعقيم والصيانة والنظافة وتكليف المراقبين بمتابعة تطبيق التعليمات، إلى جانب إطلاق البرامج التوعوية والإرشادية، بمشاركة أكثر من 80 ألف إمام للتأكيد على المصلين عقب الصلوات المفروضة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم من فيروس .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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