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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس المصري للتهنئة بحلول رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس المصري للتهنئة بحلول رمضان
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس المصري على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.
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